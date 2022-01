20 Jahre Teuro als Ärgernis?

3,7 Prozent seit Staatsvertrag

Geht man noch weiter zurück, wird die Differenz zwischen der früheren Schilling-Inflation und der bisherigen Euro-Teuerung nur umso größer. Laut Nationalbank lag die durchschnittliche Inflation seit dem Jahr des Staatsvertrags 1955 bis vor der Euro-Bargeld-Einführung 2001 bei 3,7 Prozent pro Jahr.

Erst in diesem Jahr ist die Inflation durch die Lieferengpässe und die starke Rückkehr des Erdölpreises auf das Vorkrisenniveau so richtig angesprungen. Viele Jahre zuvor lag die Inflationsrate deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt von zwei Prozent. In diesem Jahr 2022 rechnen Europas Währungshüter vor allem wegen der Energiepreise im Jahresschnitt mit einer allgemeinen Preissteigerung von 3,2 Prozent im Euroraum.

Nullzinspolitik der EZB

War es seinerzeit die Schuldenkrise im Euroraum, so macht derzeit die Geldflut und Nullzinspolitik der EZB vielfach Sorgen. Für Kritiker befeuert die Zentralbank mit ihrer Politik eine Inflation weiter, die sie eigentlich im Zaum halten soll. Und lässt zu, dass sich wirtschaftlich schwache Länder weiter extrem günstig neuverschulden können, was freilich auf Sicht eine neue Euro-Krise auslösen könnte.