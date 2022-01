20 Jahre Euro als Bargeld

Zu Beginn waren es mit Österreich zwölf. Zwölf Staaten, in denen am 1. Jänner 2002 der Euro als Bargeld eingeführt wurde. Punkt Mitternacht war es an den Bankomaten soweit – ein ganz besonderes Silvestergefühl.

Drei Jahre nach der Einführung der gemeinsamen Währung als elektronisches Buchgeld war damit die größte Währungsumstellung in der Geschichte endgültig vollzogen.