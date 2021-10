136 Staaten ziehen bei globaler Mindeststeuer mit

Schwellenländer profitieren

Davon dürften Schwellenländer profitieren. Gewinne im Volumen von mehr als 125 Mrd. Dollar (108 Mrd. Euro) sollen anderswo besteuert werden. Bisher verschieben große Konzerne gerne Gewinne etwa aus Patenten oder Software-Lizenzen in Niedrigsteuerländer und drücken so ihre Steuerlast deutlich. Vor allem Internet-Riesen zahlen oft kaum Steuern in den Ländern, in denen sie die meisten Kunden haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem historischen Moment. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um unser globales Steuersystem fairer zu machen." Der deutsche Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz wertete insbesondere die Zustimmung der EU-Staaten als "großen Erfolg", der für eine rasche EU-weite Umsetzung der Reform sorgen werde. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach von einer wesentlichen Einigung für die Volkswirtschaften der Länder. "Diese Übereinkunft öffnet den Weg für eine Steuerrevolution."

Biden lobt sich selbst

US-Präsident Joe Biden führte die Einigung auch auf "amerikanische Führungsstärke und Diplomatie" zurück. "Jahrzehntelang haben amerikanische Arbeitnehmer und Steuerzahler den Preis für ein Steuersystem gezahlt, das multinationale Unternehmen dafür belohnt hat, Arbeitsplätze und Gewinne ins Ausland zu verlagern", erklärte Biden. "Dieser Wettlauf nach unten hat nicht nur den amerikanischen Arbeitnehmern geschadet, sondern auch vielen unserer Verbündeten einen Wettbewerbsnachteil beschert."

Inmitten der österreichischen Regierungskrise begrüßte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach der heutigen OECD-Sitzung die Präzisierungen als "nächsten Meilenstein zur globalen Steuerreform", die zu einer faireren Besteuerung der multinationalen Konzerne führen werde. Wichtige Punkte hätten geklärt werden können - diese beträfen insbesondere die definitive Festsetzung des globalen Mindeststeuersatzes mit 15 Prozent sowie die Höhe des zu verteilenden Residualgewinns von 25 Prozent, der an die Marktstaaten gehe.