Experte: Globale Mindeststeuer löst nicht alle Probleme

Auch Steueroasen betroffen

Steueroasen sind aber nicht ausgenommen, räumt Bernhofer mit einem Missverständnis auf. Vielmehr sei die Mindeststeuer so konstruiert, dass sie für alle Konzerne gilt, deren Zentrale in einem Land ist, wo die Mindeststeuer eingeführt wurde. Wenn also ein österreichischer Konzern glaubt, Gewinn beispielsweise auf die British Virgin Islands verschieben zu müssen, weil dort weniger Steuern anfallen, könnte in Zukunft die Finanz in Österreich aufgrund der inländischen Konzernzentrale Gewinnsteuer nachfordern.

Dadurch könnte es sogar dazu kommen, mein Bernhofer, dass die Steueroase selbst überlegt, die Mindeststeuer einzuführen, weil man ihr sozusagen ohnehin nicht mehr entgehen könne. Die einzige Ausnahme wäre: Ein Konzern verlegt seine Konzernzentrale und sämtliche Aktivitäten in eine Steueroase, die die Mindeststeuer nicht einführt.