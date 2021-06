Globale Mindeststeuer bringt Österreich viel weniger als gedacht

Dieser Teil der Reform betrifft rund 100 Konzerne, wobei man in Wien nicht damit rechnet, dass ein heimisches Unternehmen darunter fallen wird. Bei der Mindeststeuer werden es weltweit 7.000 bis 8.000 Konzerne sein.

Die Pläne zu globalen Besteuerungen nahmen nach dem Wechsel der US-Regierung Fahrt auf. Aus Sicht von Experten wie der US-Finanzministerin Janet Yellen werden die Vereinigten Staaten zu den größten Profiteuren zählen. Schließlich sind es gerade die großen Internetriesen, die ihre Gewinne in Steueroasen verbuchen.

Die Verlierer sind neben den klassischen Steueroasen, etwa in der Karibik, auch Länder wie Irland, Luxemburg, Zypern, Malta und die Niederlande, die Konzerne mit niedrigen Steuersätzen locken. Schätzungen zufolge ersparen sie sich jährlich 245 Milliarden Dollar. 29 Prozent davon gehen auf britische Überseegebiete zurück. Vertreter der großen US-Internetfirmen hoffen, dass bei einer weltweiten Regelung nationale Digitalsteuern wie jene in Österreich wegfallen oder entsprechende Pläne zurückgezogen werden.

Offen ist noch, ob wirklich alle Staaten mitziehen. So ist in den USA eine Stimmenmehrheit im Kongress bzw. Senat nicht sicher, da auch Teile der Demokraten die Pläne skeptisch sehen. China steht ohnehin auf der Bremse. Und Großbritannien etwa fordert bereits Ausnahmen für seine Großbanken, die einen guten Teil ihres Geschäfts in Asien bestreiten.