Investoren würden Mindeststeuern für Konzerne begrüßen

Mit ihren Plänen für eine Mindestbesteuerung multinationaler Konzerne rennen die sieben größten Industrienationen (G7) bei einigen institutionellen Investoren offene Türen ein. Denn aus ihrer Sicht widersprechen die Anstrengungen der Firmen zur Steuervermeidung den ethischen Grundsätzen, denen sich die Fonds mit ihren finanziellen Engagements verpflichtet haben.

Richtige Menge

"Es geht nicht darum, mehr Steuern zu zahlen", sagt Analyst Kiran Aziz vom 80 Milliarden Dollar (66 Mrd. Euro) schweren norwegischen Pensionsfonds KLP. "Es geht darum, die richtige Menge Steuern zu zahlen. Wir wollen nicht, dass Firmen Praktiken und juristische Konstrukte nutzen, die zur Steuerverkürzung beitragen."

Das Ringen um weltweit einheitliche Unternehmenssteuern dürfte das G7-Finanzministertreffen am Freitag und Samstag in London dominieren. Der britische Finanzminister Rishi Sunak forderte die anderen G7-Länder am Freitag zu Fortschritten bei der geplanten weltweiten Steuerreform auf. "Wir können nicht mehr auf ein Steuersystem setzen, das zu großen Teilen aus den 1920er Jahren stammt", sagte Sunak zu Beginn des Treffens.