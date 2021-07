Angeblich Sonderregelung für britische Banken bei Mindeststeuer

Großbritannien soll einem Zeitungsbericht zufolge eine Sonderregelung für Finanzdienstleister von der neuen globalen Steuerreform erhalten. Die Industriestaaten-Organisation OECD habe Großbritanniens Argumente für eine Ausnahmegenehmigung akzeptiert, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor berichtet, dass der britische Finanzminister Rishi Sunak darauf dränge, Finanzdienstleister auszunehmen, um die Banken in London nicht noch zusätzlich finanziell zu belasten, nachdem der Brexit den Instituten bereits den Marktzugang zur Europäischen Union (EU) abgeschnitten hat. Als Teil des neuen Abkommens werde Großbritannien laut Bericht auch seine Abgaben auf digitale Dienstleistungen schrittweise abschaffen. Ein Sprecher des britischen Finanzministeriums lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Eine Einigung der 139 Länder unter dem Dach der OECD auf eine weltweite Steuervorschrift soll dazu führen, dass Unternehmen mehr Abgaben in den Ländern zahlen, in denen sie tätig sind. Banken zahlen bereits in der Regel in dem Land Steuern, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften, so die OECD in einem Papier aus dem Jahr 2020.

Derzeit beraten die Länder über die Details der Reform. Sie sind bis zum Donnerstag angesetzt und gelten als vorentscheidend, um beim G20-Treffen der Finanzminister Ende nächster Woche in Venedig einen Konsens zu erzielen.