12.500 Briefkästen im Steuerhafen Niederlande

Nicht minder spektakulär sind allerdings die Geldflüsse aus Dividenden: Zuletzt waren es fast 73 Milliarden Euro, die den niederländischen Sonderfinanzvehikeln zukamen; mehr als fünf Mal so viel wie noch im Jahr 2004 und fast zehn Mal so viel, wie in Österreich anfällt. Insgesamt nahmen die Niederlande daraus 2,2 Milliarden Euro Steuern ein. Offiziell werden Dividenden zwar mit 15 Prozent besteuert. Ausländische Konzerne könnten ihre Steuerlast aber unter 1 Prozent drücken, schreiben die Rechnungshofprüfer - und zwar nur unter Ausnutzung der gültigen Steuerverträge und der europäischen Gesetzeslage.

Zinsen: Auch darauf fallen in den Niederlanden keine Steuern an. Die Zuflüsse betrugen im Schnitt 12 Milliarden Euro pro Jahr und haben sich in den letzten zehn Jahren ungefähr verdoppelt. Weitere erstaunliche Erkenntnisse der Prüfer: Sie könnten keine durchgängigen Muster angeben, weil die Steuermodelle "maßgeschneidert" für die Bedürfnisse seien: "Die Arrangements können sich von einem Unternehmen zum anderen unterscheiden."