Irland stopft das berüchtigte Schlupfloch

Künftig soll damit Schluss sein: Bei seiner Budgetrede für den Haushalt 2015 kündigte Irlands Finanzminister Michael Noonan an, das Schlupfloch zu schließen. Ab 2015 ist es nicht mehr möglich, dass ein Unternehmen in Irland registriert ist, aber seinen Steuersitz in einer Karibikoase unterhält. Für bereits ansässige Konzerne gilt eine Übergangsfrist bis 2020. Davor hatte sich die Regierung jahrelang gesträubt, ihr oft kritisiertes Steuerregime zu ändern. Sogar als Irland für die Rettung seiner Banken um Hilfe des Euroschutzschirms bitten musste, konnte es sein Modell noch retten.

Zuletzt wurde der Druck jedoch übermächtig. Die Industriestaatenorganisation OECD legte kürzlich Regeln vor, die das Hin- und Herverschieben von Gewinnen eindämmen sollen. Dazu untersucht die EU-Kommission, ob die Steuervereinbarung Irlands mit dem IT-Riesen Apple eine wettbewerbswidrigen Staatsbeihilfe ist.