Steuertricks made in Luxemburg

Gegründet wurden Niederlassungen, die firmeninterne Kredite vergeben, um so die Steuerlast in anderen Ländern massiv zu drücken. Ebenfalls beliebt: Fondsgesellschaften, damit bei Immobilienprojekten kaum Steuern anfallen. Die Globalisierungskritiker von Attac schätzen, dass bis zu 600 Milliarden Euro allein in luxemburgischen Fonds steuerschonend investiert sind.

Auf der Liste der Steuervermeider befinden sich auch zehn Unternehmen mit Verbindung nach Österreich. Die Signa Holding von Immobilienentwickler René Benko machte sich im Jänner 2010 die Steuervorteile mit einer IZD Beteiligung und IZD Holding zunutze, die in Immobilien in Österreich investiert. Dazu zählt offenbar der IZD Tower, der neben der UNO-City in Wien steht und von Benko 2010 übernommen wurde. Bei Signa war am Donnerstag niemand für ein Statement erreichbar.

Ebenfalls auf der ICIJ-Liste: die Bawag sowie acht Töchter von ausländischen Konzernen wie etwa Mobilfunker Hutchison („3“), Sanierungsspezialist Belfor oder Investor 3i. Bei der Bawag handelt es sich um ein früheres Konstrukt, aktuell würden keine Geschäfte über Luxemburg abgewickelt,heißt es. Hutchison Österreich betont, man habe mit den Steuerdeals des chinesischen Mutterkonzerns nichts zu tun. Das sei ein Gruppenthema.

Die Steuerberater von PwC Austria weisen den Vorwurf, Steuerflüchtlingen zu helfen, zurück. Man agiere stets in Übereinstimmung mit lokalen, europäischen und internationalen Steuergesetzen. Finanzminister Hans Jörg Schelling fordert „eine Einhaltung der Spielregeln“ und will klären, ob es sich um legale Steuergestaltung oder illegale Aktionen handelt. Die EU-Kommission ermittelt schon in zwei Fällen ( Amazon, Fiat Finance) gegen Luxemburg und prüft, ob ein Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht vorliegt.