„Wien ist stolz auf seine Forschenden“

Aber auch die Wiener Stadtverwaltung fördert Forschungsprojekte und wirkt an Forschungskooperationen mit. In kompetitiven Verfahren vergeben beispielsweise die Kulturabteilung der Stadt Wien und die Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik Förderungen an Universitäten, Fachhochschulen und Forschende. In Kooperation mit den Wiener Hochschulen werden auch Forschungsprojekte mit Mitteln aus europäischen und nationalen Förderprogrammen verstärkt umgesetzt.

Mit einem Anteil von 5,6 Prozent der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung liegt Wien an 3. Stelle unter allen Regionen der EU. Wie will die Stadt jungen Forscher*innen mehr Möglichkeiten eröffnen, in Wien tätig zu werden?

Die Stadt Wien ist stolz auf ihre Forscher*innen. Gerade junge Wissenschafter*innen sind mit ihrem Engagement, ihrer Kreativität und Dynamik zentral für Innovationen im urbanen Lebensraum. Um die Leistungen junger Forschender anzuerkennen, vergibt die Stadt Wien jährlich Preise und Stipendien an Wissenschafter*innen verschiedener Disziplinen. Mit den hoch dotierten Vienna Research Groups for Young Investigators fördert der WWTF gezielt junge, exzellente Wissenschafter*innen, die in Wien eine Forschungsgruppe aufbauen wollen. Wien ist nicht nur ein attraktiver Wissenschafts- und Forschungsstandort, sondern auch ein Biotop, in dem junge Forschende neue wissenschaftliche Ansätze und Innovationen ausprobieren können. Das Expat Center der Wirtschaftsagentur Wien bietet neu angesiedelten Forscher*innen Informationen rund um das Leben in Wien und unterstützt beratend bei der Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach Wien.

Was haben Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort miteinander zu tun?

Wien ist eine wissensbasierte, urbane Ökonomie. In der Smart Klima City Rahmenstrategie hat die Stadt Wien das Ziel verankert, sich durch Spitzenforschung, eine starke Wirtschaft und Bildung als Innovation-Leader zu positionieren. Die Wissenschaft liefert neue Erkenntnisse und ist Partner*in für die (Weiter-)Entwicklung innovativer Lösungen. Die Wiener Hochschulen bilden außerdem hochqualifizierte Arbeitskräfte aus. Herausragende Forschungsleistungen, ein Umfeld für neue Technologien und digitale Innovationen begünstigen einen wachsenden Wirtschaftsstandort. Die Stadt Wien unterstützt daher gezielt Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen. Ein besonders gelungenes Format ist die ViennaUP – ein internationales Start-up-Festival der Wirtschaftsagentur Wien, bei dem sich junge Unternehmen, Investor*innen und Interessierte vernetzen und den Wiener Forschungs- und Wirtschaftsstandort hautnah kennenlernen.