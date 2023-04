Wien will kluge Köpfe für die Zukunft

Grundstein für die Zukunft

Um den Standort zu stärken und zu erweitern, ist ein reger Austausch unter den Kooperationspartner*innen einer der wichtigsten Eckpfeiler, für die das Hochschulabkommen die geeigneten Voraussetzungen schaffte. Das fördert innovative wie nachhaltige Lösungsvorschläge zwischen Forschung und Verwaltung in sozialen Fragen, rund um die Digitalisierung und nicht zuletzt auch in Fragen der Klimazukunft. So finden sich im Abkommen auch Übereinkünfte, wie man mit einem sich spürbar verändernden Klima in der Stadt umgeht. Dafür ist vor allem auch das wertvolle Know-how der Hochschulen essenziell, die dabei helfen, Lösungen und Wege aufzuzeigen und Herausforderungen der Großstadt Wien im 21. Jahrhundert gut zu meistern.