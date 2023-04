Studieren, forschen und entwickeln

Hochschulstadt Wien

Die Stadt Wien hat viele renommierte Hochschulen: Die Hauptuni ist eine der ältesten Universitäten und hat ein sehr breites Portfolio von Fachgebieten. Sie bietet u. a. Studiengänge in Fächern wie Philosophie, Geschichte, Soziologie, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Recht an. Wer sich für Technik interessiert, kann auf der Technischen Universität Wien (TU) etwa Architektur, Bauingenieurwesen, Informatik und Elektrotechnik studieren. Wirtschaftsinteressierte finden an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zahlreiche Studiengänge. Für Kunst- und Musiktalente bieten sich die Universität für Musik und darstellende Kunst sowie die Akademie der bildenden Künste an. Das sind nur einige Beispiele der insgesamt 24 Hochschulen in Wien. Jede davon bietet eine einzigartige Ausbildung und hat ihre Stärken in verschiedenen Disziplinen. Und jede von ihnen kann auf eine Vielzahl von erfolgreichen Absolvent*innen, die im In- und Ausland Karriere gemacht haben, verweisen.

Neben den Universitäten finden sich in der die Bundeshauptstadt auch hervorragende Fachhochschulen (FH), die auf praxisorientierte Ausbildung spezialisiert sind. Die Fachhochschule Technikum Wien bietet Studiengänge in den Bereichen IT, Medientechnik, Elektronik und Wirtschaft an. Die FH Campus Wien wiederum bietet Studiengänge in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Angewandte Psychologie und Technik an. Den FH-Student*innen wird eine Ausbildung geboten, die auf die Bedürfnisse der Arbeitswelt zugeschnitten ist und praktische Fähigkeiten vermittelt.