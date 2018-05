Wie Hypnose die Angst vorm Bohrer nehmen kann

Ein Großteil der Hypnosepatienten bei demensprechend ausgebildeten Zahnärzten sind Kinder. Verantwortlich für die zunächst ganz natürliche Abneigung gegen den Zahnarzt ist der als unangenehm empfundene Eingriff in den Mundraum. "Der Mundbereich ist eine sehr intime Zone. Besonders sensible Kinder zeigen daher von frühester Kindheit an, eine gewisse Abwehrreaktion auf Manipulationen, die auch bis zur Angst reichen können", so Dr. Lydia Pia Busenlechner, Mitgründerin und Zahnärztin in der Zahnklinik Sleep & Smile, die neben Zahnbehandlung mit Lachgas und Sedierung auch Behandlungen mit Hypnose anbietet. Andere Kinder erwerben die Zahnarztangst meist durch Erlebnisse in der frühen Kindheit, bei denen sie sich hilflos gefühlt haben oder großem Stress ausgeliefert waren. "Diese Furcht entsteht in der Amygdala, einem speziellen Bereich des Gehirns, die durch diese Erlebnisse programmiert wurde, überempfindlich auf den Zahnarztbesuch zu reagieren", so die Expertin.

Die erworbene Angst äußert sich auf vielfältige Weise. Meist steigt Betroffenen bereits vor dem Betreten der Praxis oder Klinik der Angstschweiß auf, wie Busenlechner erläutert. Im Behandlungsstuhl kämen häufig auch noch weitere Symptome wie Magendrücken, Herzrasen und Schwindel oder auch Würgereiz hinzu. "Kinder weinen, klammern sich an ihre Bezugsperson fester, je nach Temperament schlagen sie auch um sich, schreien und strampeln mit den Beinen."