Abnehmen mit Hypnose: So funktioniert's

Jeder Mensch wurde "mit einem normalen Ess- und Sättigungsverhalten geboren", betont Moughrabi. "Bei vielen ist es verloren gegangen , aber es ist noch im Unterbewussten abgespeichert. Mit der Hypnose versuchen wir, es wieder hervorzuholen." Er implantiere mit der Hypnose "nichts von außen hinein, sondern knüpfe an das an, was ohnehin im Inneren einer Person vorhanden ist." Der Trancezustand bei der Hypnose sei eine besondere Form der Entspannung, die das erleichtere. "Der Klient behält die ganze Zeit die Kontrolle über das Geschehen und kann die Hypnose immer aus eigener Kraft abbrechen."

Erreicht werde der Trancezustand "hauptsächlich durch Reden. Ich unterstütze mit meiner Stimme und einer Anleitung – etwa bewusst auf den eigenen Atem zu hören – die Patienten dabei, ihre Aufmerksamkeit von außen nach innen zu fokussieren und sich durch nichts ablenken zu lassen."