Welches Öl ist gesünder: Kokos oder Sonnenblume?

Vor kurzem sorgte eine angesehene deutsche Professorin für Aufsehen: In einem Vortrag, dessen Video zum YouTube-Hit wurde, prangerte sie Kokosöl als „pures Gift“ an. Außerdem sagte sie etwa: „Kokosöl ist das schlimmste Lebensmittel, das man überhaupt essen kann.“ Der KURIER berichtete. Später ruderte sie allerdings zurück und entschuldigte sich für ihre Äußerungen. Was ist also nun wahr?

Eine aktuelle Studie verglich Kokosöl und Sonnenblumen öl miteinander. Auch sie berichten zu Beginn ihres Fachartikels davon, dass Kokosöl sehr umstritten ist, da es viele gesättigte Fettsäuren enthält, die den Cholesterinwert erhöhen und somit einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Aus diesem Grund greifen immer mehr Menschen in Gebieten, wo traditionell viel mit Kokosnussöl gekocht wird, etwa in Indien, stattdessen zu Sonnenblumenöl. Dieses enthält ungesättigte Fettsäuren. Doch ist das gerechtfertigt?