Tipps: Ohne Bauchweh durch die Feiertage

Die Feiertage sind für viele ein einziger Marathon: Von den Eltern zu den Großeltern, von den Nachbarn zu den Freunden. Und überall gibt es so viel zu essen, dass sich die Tische biegen. Der Marathon ist nicht nur eine Härteprobe für die Nerven, sondern vor allem für Magen und Darm. Zehn Tricks aus TCM und Ernährungsberatung, die dafür sorgen, dass einem die Feiertage nicht schwer im Magen liegen.

- Artischocke statt Schnaps Ein kleines Glas Artischockensaft (auch in Kapselform) unterstützt die Leber und hilft, fette Speisen zu verdauen. Kuzu ist eine in Asien weit verbreitete Kletterpflanze, deren Wurzeln ein feines Bindemittel ergeben. 1 TL Kuzu in ¼ Liter kaltem Wasser auflösen, kurz aufwallen lassen, dann lauwarm trinken. Das Kuzu-Wasser wärmt den Bauch und kleidet Magen- und Darmwände aus. Ideal nach einem üppigen Essen.