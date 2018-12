Dieses Weihnachtsmenü schlägt Haubenkoch Richard Rauch vor

ZUTATEN

Für das Nougatparfait

– 75 g heller Haselnussnougat

– 1 Ei, 1 Dotter

– 25 g Kristallzucker

– 1 Blatt Gelatine

– 4 cl Creme de Cacao (Kakaolikör)

– 5 g Kakaopulver

– 180 g Obers

Für die Gewürzmandarinen

– 1 kg Mandarinen, 6 feste Mandarinen

– 1 unbehandelte Orange, eine unbehandelte Mandarine

– 1 Vanilleschote

– 130 g Kristallzucker

– 100 ml Weißwein

– 1 Sternanis, 1 Ceylon-Zimtstange, 4 Gewürznelken

– 2 cl Orangenlikör

– ev. Espressolöffel Maisstärke

ZUBEREITUNG

● Für die Gewürzmandarinen 1 kg Mandarinen auspressen, benötigt werden 400 ml Saft. Die 6 Mandarinen sorgfältig schälen, quer halbieren und in ein Glas schlichten. Von der unbehandelten Mandarine und Orange breite Zesten abziehen (Sparschäler). Vanilleschote längs halbieren, auskratzen. In einem topf Zucker mit 4 EL Wasser ohne Rühren langsam einkochen, bis er hellbraun ist. Mit Weißwein ablöschen, ca. 5 Minuten köcheln lassen.

● Mandarinensaft, Sternanis, Zimt, Nelken, Vanilleschote und Zesten dazugeben, 10 Minuten kochen lassen (ev. mit in etwas Saft verrührter Stärke binden). Mit Orangenlikör abschmecken und mit den Gewürzen über Mandarinen gießen. 1 Tag im Kühlschrank marinieren lassen.

● Für das Nougatparfait Nougat über Dampf schmelzen. Ei, Dotter und Zucker über Dampf mit Schneebesen 3 bis 4 Minuten schaumig schlagen, bis sich Volumen verdoppelt. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Creme de Cacao zur Dottermasse geben, Gelatine ausdrücken und einrühren. Kakaopulver und geschmolzenen Nougat kräftig mit Schneebesen einrühren.

● Obers cremig schlagen, ein Drittel in die Nougatmasse einrühren, Rest vorsichtig mit dem Schneebesen unterheben. Parfaitmasse in Kaffeetassen oder Silikonformen füllen, 6 bis 7 Stunden gefrieren lassen

● Parfait mindestens 5 Minuten vor dem Servieren stürzen

(Form in heißes Wasser tauchen), mit Gewürzmandarinen

anrichten.

Rauchs Tipp für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit: Alternativ laktosefreie Milch und Obers verwenden.

Zur Person: Richard Rauch, 33