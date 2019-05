Warum schnelles Essen dick macht

Ob während der Arbeit, vor dem Fernseher oder in der U-Bahn – häufig schlingen wir unser Essen hinunter und bemerken dabei nicht, was wir zu uns genommen haben. Doch zuviel Hektik beim Essen ist schlecht für uns, besser gesagt für unseren Bauchumfang.

Dass dies nicht nur graue Theorie ist, belegt nun eine japanische Studie, die auf Daten von mehr als 60.000 Typ-2-Diabetes-Patienten basiert. Diese wurden im Rahmen eines Programmes der Gesundheitsversicherung ärztlich untersucht und zu ihrem Lebensstil befragt – unter anderem zu ihrer Essgeschwindigkeit: Die Patienten sollten schätzen, ob sie schnell, in normaler Geschwindigkeit oder langsam aßen.

Ergebnis: Die Schnellesser hatten ein viel höheres Risiko, an Fettleibigkeit zu erkranken als die Langsamesser. "Nur" 21,5 Prozent der untersuchten Diabetiker, die angaben, langsam zu essen, waren fettleibig – in der Gruppe der Schnellessenden waren es sogar 45 Prozent. Außerdem wirkte sich das Schlingen negativ auf die Glukosetoleranz und die Insulinresistenz aus. Das liegt daran, dass der Körper kaum Zeit hat, ein ordentliches Sättigungsgefühl zu entwickeln, wenn die Nahrung zu schnell aufgenommen wurde. Langsames Essen macht es hingegen möglich, den eigenen Sättigungspunkt zu erspüren und kann so helfen, den Appetit zu regulieren.