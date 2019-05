Wie hastiges Essen der Gesundheit schadet

Wie viel Zeit man optimalerweise pro Mahlzeit einplanen sollte? Mindestens 30 Minuten, betont die Expertin. Zudem sei das Essen am Arbeitsplatz eine der ungesündesten Angewohnheiten überhaupt. "Man sollte in einer Umgebung essen, die förderlich für die Nahrungsaufnahme ist, also in der Küche, im Esszimmer, in einem Restaurant. Wenn es am Schreibtisch passiert, muss man währenddessen wirklich aufhören zu arbeiten. "

Wer zu hastigem Essen neigt, solle sich bewusst in langsamem Essen üben. Goldberg rät, Mahlzeiten zusammen mit Freunden einzunehmen, Speisen möglichst klein zu schneiden und die Gabel während dem Essen und Kauen niederzulegen.

Hier zurück zum Themenschwerpunkt.