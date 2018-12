Silvester-Party: Mit diesen Tipps hat der Kater keine Chance

Vorsorge

Zu Beginn einer ordentlichen Anti-Kater-Strategie steht: das Vorbeugen. Idealerweise sollte man "fit, ausgeruht und satt" in den Abend starten, wie Alexandra Hofer, Ernährungswissenschaftlerin der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), erklärt. Letzteres, also die "richtige Unterlage", versuchen viele mit fettigem Essen zu erreichen. Tatsächlich verlangsamt ein mit fettreicher Kost gefüllter Magen die Alkoholaufnahme – was man am Folgetag bitter bereuen könnte. Die Leber entlasten und damit besser vorbeugen lässt sich mit eiweißreichen Speisen – etwa Rollmöpsen, Käse, einem Omelette oder Nudelsalat. Auf leeren Magen sollte keinesfalls getrunken werden.

Wird Alkohol schnell und warm getrunken, entfaltet er seine Wirkung schneller. Zuckerreiche Alkoholika, etwa Alkopops, führen ebenfalls zügiger zum Rausch. Auch Kohlensäure wirkt: "Sie reizt die Magenschleimhaut und fördert so deren Durchblutung und Magenentleerung. Der Alkohol wird rascher aufgenommen und die Blutalkoholkonzentration steigt schneller an", weiß Hofer.