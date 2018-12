Wegweiser durch die Wiener Silvesternacht

Wer kümmert sich am Silvesterpfad um meine Sicherheit?

Die Polizei wird am 31. Dezember in ganz Wien mit mehreren hundert zusätzlichen Beamten im Einsatz sein – genaue Zahlen gab die Landespolizeidirektion am Freitag nicht bekannt. Der Veranstaltungsbereich werde videoüberwacht, zusätzlich seien Rammschutzmaßnahmen getroffen worden, hieß es.

Die Terrorismusgefahr sei die gleiche wie schon die Jahre zuvor: Es herrsche eine abstrakt erhöhte Gefährdungslage.

„Vor einem potenziellen unwahrscheinlichen Anschlag muss sich in Wien niemand fürchten“, teilt ein Sprecher mit. Gefahr gehe viel mehr von Personen aus, die in Menschenmengen Böller zünden.

Apropos: Pyrotechnische Gegenstände sind am Silvesterpfad verboten.

Um etwaige gesundheitliche Probleme der Besucher kümmern sich 60 Sanitäter und sechs Notärzte des Samariterbundes. Die Wiener Berufsfeuerwehr ist am Silvesterabend mit zusätzlichem Personal und Fahrzeugen im Einsatz.