Sauna-Voting: Therme Wien lässt über Aufguss-Düfte abstimmen

Wohltuende Düfte sind essentiell für jeden Saunabesuch. Für das Dufterlebnis entscheidend sind unter anderem die Qualität der Aromen, die Duftentwicklung und die richtige Dosierung. Nicht zuletzt bestimmt auch die eingesetzte Duftkombination das Ergebnis und die erzeugte Stimmung.

Für die kommende Wintersaison holt sich die Therme Wien Rat bei ihren Besuchern. Diese können bestimmen, welche Düfte in der Saunalandschaft in den kommenden Monaten eingesetzt werden.

"Alpenkräuter" bis "Honigwabe"

Bis 31. Oktober 2018 können an der eingerichteten "Duftbar" in der gemischten Sauna 14 Düfte Probe gerochen und anschließend per Stimmzettel gewählt werden. Auch auf Facebook kann abgestimmt werden.