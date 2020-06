Sauna-Geher leben länger

Wer in die Sauna geht, kommt nicht nur ordentlich ins Schwitzen, sondern tut auch etwas für seine Gesundheit. Eine Studie von finnischen Forschern, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association (Jama) Internal Medicine, zeigte, dass Männer der ersten Gruppe, die zwei oder drei Mal pro Woche in die Sauna gehen, ein 22 Prozent geringeres Risiko haben, an einem Herzinfarkt zu sterben.

Für ihre Untersuchungen begleiteten die Forscher 2.315 Männer zwischen 42 und 60 Jahren im Osten Finnlands, einer Region, wo Sauna-Besuche besonders beliebt sind. So zeigte sich auch in der zweiten Gruppe, dass bei häufigem Saunieren, das heißt bei vier bis sieben Sauna-Besuchen pro Woche, das Risiko an einer Erkrankung der Koronargefäße zu sterben, sogar um 48 Prozent geringer war. Auch das Risiko, an einer anderen Krankheit zu sterben, war für die erste Gruppe um 24 Prozent und für die zweite Gruppe 40 Prozent geringer. Laut der Studie ist es auch von Vorteil, mehr als 19 Minuten in der Sauna zu bleiben, als weniger als elf Minuten in der Hitze zu verbringen.