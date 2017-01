Ein Drittel seines Lebens schläft der Mensch - bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 75 Jahren sind das immerhin 25 Jahre. Allerdings: 37 Prozent der Europäer leiden unter Schlafstörungen.

Ein Grund: "Schlafen ist nicht mehr schick", sagt der Schlafmediziner Univ.-Prof. Manfred Walzl von der Landesnervenklinik Graz. "Wir häufen immer mehr Schulden auf unserem Schlafkonto an - aber die Zinsen, die wir dafür zahlen müssen, sind hoch."

Unausgeschlafene können nicht nur weniger leisten, sie machen auch mehr Fehler. Rund 24 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle und insgesamt jeder dritte Unfall werden durch schlechten Schlaf verursacht, sagt Walzl.

Wer in der Nacht nur vier Stunden geschlafen hat, reagiert so, als hätte er 0,5 Promille Alkohol im Blut. Schläfrigkeit am Arbeitsplatz verursacht in Österreich jährlich Produktivitätsverluste in der Höhe von vier Milliarden Euro.

Viele versuchen ihre Schlafprobleme mit Medikamenten in den Griff zu bekommen: "Wir gehen viel zu leichtfertig mit Schlafmitteln um - und oft werden sie unkritisch eingesetzt", sagt Mediziner Walzl. 75.000 bis 150.000 Menschen seien laut Schätzungen in Österreich von Benzodiazepinen abhängig, die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein.

Kurzfristig wirken die Medikamente angstlösend, beruhigend und schlaffördernd. Bei langfristiger Anwendung kommt es meist nicht nur zur Abhängigkeit, sondern auch zu einer "Wirkumkehr": Angstzustände treten stärker als je zuvor in den Vordergrund.

Aber auch die Müdigkeit untertags kann zunehmen, die geistige Leistungsfähigkeit sich insgesamt verschlechtern. Benommenheit und Antriebslosigkeit treten bei Langzeiteinnahme ebenfalls öfter auf. Und besonders bei älteren Menschen steigt auch die Sturzgefahr.

"Schlafmittel sollten immer erst am Ende der therapeutischen Kette stehen", betont Walzl. "Auch mit Lebensstiländerungen kann man viel erreichen", sagt die Allgemeinmedizinerin Petra Zizenbacher aus Wien. "Entdecken sie Aufenthalte in der Natur und entziehen sie sich so dem Konsumstress, machen sie mehr Bewegung - und tun sie auch einfach einmal nichts."

"Nehmen Sie Ihre Sorgen nicht mit ins Bett", rät Schlafmediziner Walzl. Wenn man schon grübeln will oder muss, dann sollte man dies ausschließlich auf einem speziell als Grübelstuhl definierten Sessel tun."

"Häufig wirkt auch eine paradoxe Intervention nach Viktor Frankl", weiß Walzl aus seiner Erfahrung: "Anstatt zu rotieren und sich unter Druck zu setzen ('Ich muss jetzt unbedingt schlafen!') sollte man sich denken: 'Nein, ich will gar nicht schlafen!' - Das kann sehr rasch funktionieren."

"Die Natur hat darüber hinaus eine Vielzahl von Pflanzen mit beruhigender Wirkung zu bieten", unterstreicht Zizenbacher. "Diese können in verschiedenen Formen verwendet werden, beispielsweise als Aufguss für Fußbäder oder als Kräuteranwendung."

Melisse - die Heilpflanze des Jahres 2014 - entspannt das Nervensystem, hat einen beruhigenden Effekt auf den Herzschlag und kann sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern verwendet werden.

Lavendel wirkt durch Farbe und Duft bereits als blühende Pflanze. "Aufgüsse und andere Kräuterzubereitungen helfem dem Körper bei der Entspannung", sagt Zizenbacher.

Auch die Wurzel des Baldrian birgt wertvolle Inhaltsstoffe, die das Einschlafen fördern.

Hopfen ist ebenfalls ein bewährtes Mittel um die Nerven zu beruhigen. Neuere Untersuchungen zeigen, dass sich in Kombination mit Baldrian seine Wirkung verstärkt.

Aber auch andere altbewährte Hausmittel werden häufig erfolgreich zur Beruhigung und Entspannung eingesetzt - hier sollte jeder selbst testen, was ihm am besten hilft. Sei es der "Klassiker" Honigmilch...

...oder die Passionsblume...

...oder ein Lindenblütentee. Wobei ein Tee alleine wahrscheinlich oft zu wenig ist: "Man sollte insgesamt auf eine ausgewogene, das heißt ballaststoffreiche, kalorienarme Nahrung achten", betont Ärztin Zizenbacher, die ihr Wissen um sanfte schlaffördernde Methoden auch in einem Naturheilzentrum vermittelt.

Zwar modisch nicht schick, aber ebenfalls hilfreich: Warme Socken, wenn man kalte Füße hat, sagt Psychologe Richard Wiseman von der Universität Hertfordshire in Großbritannien.

Ein ewiges Thema ist auch ein möglicher Einfluss des Vollmondes auf den Schlaf. Zwei Untersuchungen aus 2013 und 2014 mit jeweils 30 bis 50 Teilnehmern zeigten tatsächlich übereinstimmend, dass die Schlafdauer in Vollmondnächten verkürzt war.

Doch eine neue große Studie des deutschen Max-Planck-Instituts für Psychiatrie - insgesamt wurden Schlafdaten von 1265 Menschen ausgewertet - konnte keinen Zusammenhang zwischen menschlichem Schlaf und den Mondphasen aufzeigen.