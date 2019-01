Petersilie als Hausmittel: Ärztinnen schlagen nach Magazin-Artikel Alarm

"Es gibt keine Belege dafür"

Ärztinnen schlagen nun Alarm und warnen eindringlich vor dem Einführen der Pflanze in die Scheide.

Gynäkologin Shazia Malik sagte im Interview mit dem Independent: "Es gibt keine Belege dafür, dass eine Frau davon profitieren könnte. Es besteht ein eindeutiges Risiko eines erheblichen Schadens und es gibt auch Berichte über damit in Verbindung stehende Todesfälle."

Im August war eine Frau in Argentinien an einem septischen Schock gestorben, nachdem sie offenbar Petersilie verwendet hatte, um eine Abtreibung einzuleiten. "Ich würde Frauen eindringlich dazu auffordern, nichts in ihre Scheide einzuführen, es sei denn, sie haben vorher ärztlichen Rat dazu eingeholt", warnt Malik daher.

Dieser Warnung schließt sich auch Frauenärztin Sheila Newman an: "Das wird von Frauenärzten nicht empfohlen. Es gibt nur wenige Dinge, die in die Vagina eingeführt werden sollten. Gemüse gehört normalerweise nicht dazu." Zwar gebe es Möglichkeiten, den Menstruationszyklus zu beeinflussen – diese sollten aber "unbedingt mit einem Frauenarzt besprochen werden".

Tödliches Risiko

Zusätzlich zu dem derzeit kursierenden Gerücht, Petersilie könne Perioden auslösen, wird das Kraut von nicht vertrauenswürdigen Quellen immer wieder als Methode zur Herbeiführung von Abtreibungen angeführt. Eine Empfehlung, die mitunter ein tödliches Risiko für die betroffenen Frauen birgt.

Newman betont, dass es "keinerlei solche Praktiken" gebe, die "auf wissenschaftlichen Beweisen basieren". Und weiter: "Wir haben sichere und effektive Möglichkeiten, um ungewollte Schwangerschaften zu beenden."

Der Artikel und der betreffende Absatz über Petersilie war zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels online auf marieclaire.co.uk nach wie vor abrufbar.