Rosenwasser kann ganz diverse Wirkungen entfalten. Es gilt auf die Qualität zu achten und für die verschiedensten Anwendungen nur reines Rosenwasser, sprich ein zertifiziertes Naturprodukt, zu verwenden, das keine Zusätze wie Alkohol oder Konservierungsstoffe enthält. In Reformhäusern und Apotheken findet man in der Regel hochwertige Bio-Produkte. Will man auf Nummer sicher gehen, kann man Rosenwasser auch selbst herstellen.

1. Kopfschmerzen lindern

Im Sinne der Aromatherapie kann Rosenwasser, aber auch Rosenöl, bei Kopfschmerzen Linderung verschaffen. Entweder das Öl direkt auf die Schläfen streichen, oder einen Waschlappen in Wasser tränken und mit etwas Rosenwasser beträufeln - anschließend auf die Stirn legen, damit die Aromen ihre Wirkung entfalten können.

2. Körper & Geist verwöhnen

Als Badezusatz macht Rosenwasser die Haut zart und trägt durch den Duft zur Entspannung bei.

3. Schwellungen abklingen lassen

Auch gegen Schwellungen an den Augen und kleine Fältchen soll das Wässerchen wirken. Um Augenringen, Falten oder Schwellungen den Kampf anzusagen, kann man einfach ein Wattepad in Rosenwasser tränken und es für zehn Minuten auf die Augenpartie legen.

4. Trockenes Haar revitalisieren

Trockenes Haar? Kein Problem. Einfach Rosenwasser in eine Sprühflasche füllen und nach dem Waschen aufs Haar sprühen. Nicht auswaschen. Alternativ kann man Rosenwasser auch als Kur für juckende, trockene Kopfhaut verwenden, da die antibakteriellen und wundheilenden Eigenschaften Rötungen und Irritationen lindern.

5. Kekse geschmackvoll aromatisieren

Beim Kochen und Backen kommt Rosenwasser vor allem in der arabischen, indischen, iranischen und französischen Küche zum Einsatz. Cocktails, Smoothies, Torten, Kekse oder andere Desserts lassen sich damit wunderbar verfeinern.

6. Die Haut beduften

Weil Rosenwasser so fein duftet, wird es auch gerne als Parfumersatz aufgetragen. An den Innenseiten der Handgelenke oder am Hals hält sich der Duft besonders lang.

7. Den Teint strahlen lassen

Das Gesicht mit Rosenwasser zu reinigen oder Make-up-Reste damit zu entfernen kann ebenfalls empfohlen werden - vor allem bei sensibler Haut. Die Inhaltsstoffe spenden Feuchtigkeit, wirken beruhigend, beugen Unreinheiten vor und wirken porenverfeinernd.

Auch Entzündungen wie Pickel heilen durch die antibakterielle Wirkung besser ab. Im Sommer kann man Rosenwasser als Erfrischung und zur Fixierung auch über das fertig aufgetragene Make-up sprühen.

8. Sonstige Anwendungen

Die kühlende und beruhigende Wirkung des Rosenwassers kann man sich auch bei Herpes, Entzündungen im Mundraum, Magenkrämpfen oder Durchfall zunutze machen. Sollten sich derartige Beschwerden gravierender gestalten, muss man in jedem Fall Rat beim Arzt oder Apotheker einholen.