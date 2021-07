Wie Sexting die Beziehung belastet

Vor nicht ganz drei Jahren ließen Forscher mit einer neuen Erkenntnis zu Sexting aufhorchen: Paare, die sich Handynachrichten mit explizitem Inhalt schicken, sind glücklicher, hieß es damals in der Erhebung der Drexel University in Philadelphia. Nun wollen Wissenschafter der University of Alberta Gegenteiliges herausgefunden haben, zumindest was häufiges Sexten anbelangt.

Während Befragte, die hin und wieder intime Bilder, Videos oder Informationen mit dem Partner austauschen, tatsächlich von einem erfüllteren Sexleben und mehr Lustbefriedigung berichteten, zeigte sich bei Vielsextern ein anderes Bild. Sie waren unsicherer in ihrer Beziehung und gaben auch an, mehr Konflikte mit dem Partner auszutragen. Außerdem fühlten sich die betreffenden Probanden ihrer Beziehung weniger verpflichtet.

Für die Studie wurden insgesamt 615 Menschen befragt. Adam Galovan, Familienforscher des Department of Human Ecology der University of Alberta und Studienautor, sagte gegenüber dem Independent, dass der Grund dafür womöglich in einer sexuellen Fixierung liege. Sexter würden stark auf ihr Sexleben fokussiert sein und möglicherweise andere Beziehungsaspekte vernachlässigen, mutmaßt er.