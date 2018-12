Kann man Stress an den Augen ablesen?

Er ist ein Symptom unserer schnelllebigen, digitalen, leistungsgetriebenen Welt: der Stress. Jeder kenn ihn – und jeder erlebt ihn anders.

Entsprechend schwierig ist es, Stress objektiv zu erfassen – und doch gibt es biologische Anzeichen für Stress, die sich messen lassen. US-Forscher haben nun offenbar einen neuen Marker für die Überbelastung gefunden.

Augen als Indikator?

Ein Team von Wissenschaftlern der University of Missouri-Columbia fand heraus, dass die Augen eines Menschen Aufschluss darüber geben könnten, wie gestresst dieser ist. "Wir haben festgestellt, dass die Größe der Pupillen eine Schlüsselrolle bei der Messung des mentalen Zustands einer Person während einer aufgabengetriebenen Belastungssituation spielen kann", schildert Jung Hyup Kim, Studienleiter und Assistenzprofessor für Industrie- und Fertigungssystemtechnik an der University of Missouri-Columbia.

Die Relevanz seiner Erhebung erklärt Kim damit, dass Menschen – gerade im beruflichen Kontext – nicht selten über die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Dies wirke sich früher oder später auf den Körper – aber auch auf die Psyche aus. Oftmals werde bei der Berechnung der zumutbaren Arbeitslast jedoch lediglich ein Fokus auf physische Anstrengungen gelegt.

Nur: Wie erkennt man als Außenstehender, beispielsweise als Arbeitgeber, ob ein Mensch überbelastet ist?

Mit seiner Erhebung, die im International Journal of Human-Computer Interaction veröffentlicht wurde, wollte Kim eine Möglichkeit finden, wie in verschiedenen Branchen – etwa der Industrie, einem Bürobetrieb oder Notfallambulanzen – das Stresslevel der Belegschaft gemessen werden kann. Besonderes Augenmerk legte er auf Situationen, in denen Mitarbeiter mehrere Aufgaben oder Aufgaben unterschiedlicher Komplexität gleichzeitig erfüllen müssen.