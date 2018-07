Seelenlast am Arbeitsplatz: Warum die Psyche im Job tabu ist

Seyboldt ist seit sechs Jahren Redakteurin bei der taz. Warum Redaktionssitzungen bei ihr zu Herzrasen, Schweißausbrüchen und Schwindel führen, ist nur anfänglich irritierend. Denn die gebürtige Baden-Württembergerin leidet an einer Angststörung. "Als ich beginne, als Redakteurin zu arbeiten, bin ich regelmäßig Chefin vom Dienst, muss in der Konferenz anwesend sein, um die Themen vorzutragen. Andere haben Lampenfieber, ich fürchte, in Ohnmacht zu fallen", schrieb sie 2016 in einem Artikel, mit dem sie ihre psychische Erkrankung öffentlich machte.

Mit ihrem Text traf sie einen Nerv. Die Resonanz bei ihrer Leserschaft war groß, auf ihren Artikel folgten drei Buchpublikationen, zuletzt "Rattatatam, mein Herz" Anfang 2018. Die 34-Jährige steht nicht nur offen zu ihren Angstzuständen und bricht das Tabu rund um psychische Erkrankungen. Sie thematisiert auch psychische Gesundheit im beruflichen Kontext. Ersteres wie zweiteres sind keine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, dass über psychische Erkrankungen in der Gesellschaft oft geschwiegen und am Arbeitsplatz so gut wie gar nicht gesprochen wird.