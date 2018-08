Wer braucht schon Stress?

Es gibt ein sehr probates Mittel, die Art und Weise zu verbessern, wie wir arbeiten. Sie heißt KISS-Methode: Keep It Short and Simple. Wenn etwas kompliziert erscheint, überprüfen Sie, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt. Den gibt es in fast allen Fällen. Das Gefühl, nie fertig zu werden, gegen Termindruck anzuarbeiten, sich dauernd zu zerfleddern und überfordert zu fühlen, sind ernst zu nehmende Vorzeichen für Burn-out-Phänomene.

Was können Sie tun?

Sie sollten in Zielen statt in Aufgaben denken. Selbstführung verlangt die Fähigkeit, eine Auswahl zu treffen oder, anders formuliert, Prioritäten zu setzen. Prioritäten sind nichts anderes als Entscheidungen, welchem Ziel Sie Ihre Energie und Zeit widmen möchten. Setzen Sie sich maximal drei realistische Ziele in einem realistischen Zeithorizont.