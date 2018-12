Baby-Studie: Streicheln gegen den Schmerz

Hinweise bestätigt

Langsames Streicheln aktiviert sensorische Neuronen in der menschlichen Haut. Dieser Neuronentyp leitet Impulse von Rezeptoren in der Haut, den Sinnesorganen, den Muskeln und den Gelenken an das Zentralnervensystem weiter. Bei Versuchen mit Erwachsenen hatte sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass dies Schmerzen reduzieren kann. Unklar war jedoch geblieben, ob Babys dieselbe Reaktion zeigen oder ob sich diese erst im Laufe der Zeit entwickelt.

"Es gab Hinweise darauf, dass diese Neuronen bei Säuglingen aktiviert werden können und dass langsame, sanfte Berührungen Veränderungen der Gehirnaktivität hervorrufen können", erklärt Slater. In der aktuellen Erhebung habe sich dies bestätigt.