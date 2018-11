Warum man Babys keinesfalls Honig auf den Schnuller geben sollte

Es ist ein Tipp, den man meist von den Großmüttern bekommt: Schon sie haben ihren Kindern im Babyalter Honig gegeben, um sie zu beruhigen. Noch immer glauben manche Eltern, dass ein Schnuller, der in Honig getaucht wurde, gut für ihre Kinder ist – sie werden durch das Süße tatsächlich ruhig.

Aber was unsere Großmütter nicht wussten, ist heute wissenschaftlich bestätigt: Im Honig können Bakterien mit dem Namen Clostridium botulinum enthalten sein, die tödliche Gifte freisetzen. Diese Toxine greifen die Nerven des Babys an und führen zu Muskelschwäche und Lähmungen. Schon zwei bis sechs Tage nach der Aufnahme der Toxine kann es zu ersten Symptomen kommen. Dazu zählen etwa Müdigkeit, Kopfschmerzen, Doppeltsehen, Erbrechen, Übelkeit sowie Durchfall beziehungsweise Verstopfung. In der Folge kommt es zu Lähmungserscheinungen bis hin zu Atem- und Herzstillstand, Seh-, Schluck- und Sprachstörungen sowie zu Lethargie.

Keine stabile Darmflora

Anders als ab dem ersten Lebensjahr verfügt der Säuglingsdarm noch nicht über eine stabile Darmflora. Die Sporen können im Darm des Säuglings auskeimen, Toxine bilden und zum so genannten Säuglingsbotulismus führen. Erst wenn Kinder ein Jahr alt sind, befinden sich weitere Bakterienarten in ihrem Darm, die Botulismus-Bakterien daran hindern, Giftstoffe zu produzieren. Erst dann sollte man Kindern Honig geben.

Im Anfangsstadium kann der Botulismus noch behandelt werden, daher müssen Patienten mit Verdacht auf eine Vergiftung möglichst rasch in ein Krankenhaus gebracht werden. Wird man nicht behandelt, kommt es in 50 Prozent der Fälle nach drei bis sechs Tagen zum Tod. Bereits eine Menge von einem Millionstel Gramm kann tödlich sein.

Die Heilungsaussichten haben sich zwar verbessert, dennoch sterben immer wieder Menschen an Botulismus: Vor 50 Jahren waren es noch 50 von 100 Menschen, heute sind es weniger als fünf von 100.