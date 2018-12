Warum Babys keine Quetschies bekommen sollten

Es ist deutlich einfacher als Brei mit dem Löffel zu füttern: Bei Quetschbeuteln, kurz Quetschies, wird einfach der Deckel abgeschraubt und die pürierte Fruchtzubereitung kann dem Kind bequem in den Mund gedrückt werden oder es saugt ihn selbst heraus. Für ältere Kinder ist das kein Problem, weshalb Quetschies ein beliebter Snack für unterwegs sind. Immer mehr Eltern beginnen allerdings schon bei Babys mit den Beuteln. Statt ihnen selbst püriertes Obst und Gemüse oder Breigläschen zu füttern, halten sie zur Beikosteinführung ein Quetschie in den hungrigen Mund. Üblicherweise beginnt die Beikost mit dem Beginn des fünften Lebensmonats, spätestens mit dem Beginn des siebten Lebensmonats.

Die deutsche Stiftung Kindergesundheit warnt jedoch davor, schon so früh Quetschies zu füttern. Quetschbeutel seien oft doppelt so teuer wie herkömmliche Obstgläschen, sind meist überzuckert und übersäuert und mit weiteren Nachteilen verbunden. Viele „Quetschies“ hätten extrem viele Kalorien, einen sehr süßen Geschmack und eine völlig unausgewogene Zusammensetzung der Nährstoffe mit einem viel zu hohen Zuckergehalt, so die Stiftung Kindergesundheit.

Karies und Übergewicht

Dadurch erhöht sich auch das Risiko für Zahnkaries und Übergewicht. Der überwiegende oder sogar der gesamte Zuckergehalt stammt zwar aus dem Zucker der verwendeten Fruchtzubereitung und nicht aus zugesetztem Zucker. Deshalb dürfen auch extrem zuckerreiche Produkte die Aufschrift „ohne Zuckerzusatz“ tragen, wenn der zusätzliche Zucker z. B. aus konzentriertem Fruchtmus oder -saft stammt. „Dies kann bei Eltern fälschlicherweise den Eindruck erwecken, es würde sich um ein zuckerarmes Produkt handeln. Aber nicht nur ‚zugesetzter Zucker’, sondern vor allem auch der Gesamtzuckergehalt ist verantwortlich für unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen beim Kind“, sagt Berthold Koletzko, Stoffwechselexperte der Universitäts-Kinderklinik München und Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit.