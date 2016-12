Tequila Yoga: Berauschter Körper, berauschter Geist

Yoga, das verbinden viele mit Gesundheit, Ausgeglichenheit, Reinheit, ja gar Askese. Mit Alkohol bringt man die Bewegungsform hingegen eher seltener in Verbindung. Ein gebürtiger Russe und erfahrener Yogi will das ändern. In seiner Yoga-Institution Yogabeats entführt David Sye seine Yoga-Schüler auf eine entfesselnde Reise. Bevor es losgeht, kippen die Teilnehmer einige Gläser Tequila. Dann werden klassische Posen mit modernen Rhythmen kombiniert. Daraus ergibt sich ein Spektakel, das von körperlichem und mentalem Rausch zeugt.

Crawling: Auf allen vieren

In den USA ist Crawling schon jetzt richtig angesagt. In Europa dürfte es das bizarre Kriechtraining erst 2017 zur Trendsportart schaffen. Worum es dabei geht? Um Bewegungsabläufe, die den Menschen in die Krabbelphase zurückversetzen. Beim Crawling, zu Deutsch "Krabbeln", führt man alle Übungen auf allen vieren und in Bodennähe aus, ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Gerätschaften. Gestärkt wird dadurch primär die Rumpfmuskulatur. Durch die Krabbelbewegung werden auch Schultern und Hüften mobilisiert. Die Wirbelsäule entspannt sich, Arme, Po und Oberschenkel werden trainiert. Durch die koordinativen Übungen wird auch die Vernetzung der Gehirnhälften unterstützt.

Disko-Fitness: Beschwingtes Training

Mitten in Salzburg hat Ende Juli ein Fitnesscenter der besonderen Art eröffnet. Ab jetzt können Fitnessbegeisterte mit ausgeprägter Feierlaune beide Leidenschaften unter einen Hut bringen. Denn: Im John Reed machen DJs und Live-Acts vor Ort Musik und verströmen so sportliche Rhythmen. John Reed Fitness Music Club ist ein neues Fitnessstudiokonzept aus dem Hause McFit. Der erste Club eröffnete in Deutschland am 16. Juli 2016 in Bonn, das Studio in Salzburg ist das zweite seiner Art. Die Mitgliedschaft kostet 20 Euro pro Monat.

Auch die Hauptstadt ist mittlerweile auf den Trainingstrend aufgesprungen. Das neue Dance-Cycling Studio im 7. Bezirk in Wien kombiniert Sport mit Beats und der Lust am Tanzen. Die beiden SuperCycle-Gründerinnen holen mit SuperCycle dabei für Sportliche und Musikbegeisterte den Trend "Dance-Cycle", der in Fitness-Hotspots wie New York, Los Angeles oder London bereits einen Hype ausgelöst hat, nach Österreich. In Wien-Neubau haben Fitnessbegeisterte, die auf der Suche nach Abwechslung sind, nun ein also neues Zuhause.

