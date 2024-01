Verbrenner-Aus: Warum E-Fuels keine Alternative sind

Wie werden wir in Zukunft Auto fahren? Mit dem erwartbaren Aus fĂŒr die klimaschĂ€dlichen Verbrennermotoren steckt viel Hoffnung in den E-Fuels.

Aber das wird keine Alternative zu Elektroautos sein - noch nicht. Wieso sich die Verfechter von "Brumm Brumm" also langsam doch an ein leises, elektrisches "Psss Psss" gewöhnen sollten, erklÀrt "Klima-Berni" Bernhard Gaul in diesem Video: