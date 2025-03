Horrorfund: Schlange in Eis am Stiel entdeckt

Im Zuge der ersten richtigen Frühlingstemperaturen in diesem Jahr darf auch das erste Eis nicht fehlen. Viele haben am vergangenen Wochenende wohl das diesjährige Eis-Debüt gefeiert.

Doch bei diesem grausigen Fund dürfte es manchen wohl vergehen: Ein Konsument entdeckte eine Schlange in seinem Stiel-Eis .

Rayban Naklengboon aus dem thailändischen Ort Pak Tho hatte sich bei einem Streetfood-Geschäft ein Eis gegönnt. Als er sein Stiel-Eis mit Bohnen-Geschmack - eine beliebte Eis-Sorte in Thailand - verzehren wollte, traute er seinen Augen kaum. Nachdem er bereits probiert hatte, kam ihm plötzlich eine Schlangenhaut und ein Auge entgegen.

Giftige Schlange im Eis

Rayban teilte seine Erfahrung auf Social Media und stellte dabei auch die Frage, um welches Tier es sich hier handeln könnte. Schnell bekam er die Antwort eines Zoologen: "Dabei muss es sich um eine goldene Baumnatter handeln". Diese Schlange ist in Südostasien zu Hause und gilt als giftig. Das Tier gelangte also im Ganzen in das Eis. Im gefrorenen Zustand konnte dem Mann jedoch nichts passieren.