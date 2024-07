Kaktusfeige und Safraneis: Süße Millionen im Stanitzel

Der Sommer ist voll im Gange – Hitzewelle inklusive. Dass sich die Menschen bei den hohen Temperaturen nach einer Erfrischung sehnen, erkennt man nicht nur an den hohen Besucherzahlen in den Schwimmbädern. Auch vor den heimischen Eissalons stehen die Gäste Schlange für eine süße Abkühlung.

Außerdem wurde bereits zum Saisonbeginn die Sorte Kaffee zur Geschmacksrichtung des Jahres 2024 gekürt. Sie wird von den heimischen Eissalons in unterschiedlichen Variationen angeboten, etwa als traditioneller Eiskaffee oder ganz trendig als Affogato (eine Kugel Vanilleeis in einem schwarzen Espresso).

Auch ausgefallene Sorten wie Kefir-Frucht-Variationen von Eisgreissler sind beliebt. Lisa Leone von Leones Gelato in der Wiener Lange Gasse experimentiert heuer mit Gewürzen wie Safran und Kardamom im Eis.

Bio, fettarm und vegan

Bei figurbewussten Eisliebhabern liegt diesen Sommer das fett- und kalorienärmere Sorbet voll im Trend. Silvio Molin Pradel, der den Eissalon am Schwedenplatz betreibt, bietet es etwa in den Geschmacksrichtungen Kaktusfeige oder Papaya-Banane an. Er erkennt, dass sich der Eiskonsum seiner Gäste in den letzten Jahren leicht verändert hat. „Die Kunden schätzen höhere Qualität noch mehr und erkundigen sich nach den Zutaten“, sagt Molin Pradel dem KURIER.

Das bestätigt auch Melanie Castillo vom Eissalon Castillos in der Wiener Margaretenstraße. „Viele Gäste fragen vermehrt nach veganem Eis, weniger Zucker und Bio-Zutaten“, so Castillo. „Außerdem wird mehr auf die Qualität geachtet und nicht so sehr auf Quantität. Im Durchschnitt werden 1 bis 2 Kugeln Eis konsumiert“, sagt sie dem KURIER.