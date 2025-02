Tödliche Internet-Challenge?

Aufgrund des Anstiegs an tödlichen Internet-Challenges auf TikTok & Co. wird auf Social Media über mögliche Hintergründe spekuliert. Auch die Ermittler schließen laut New York Post nicht aus, dass er an einem ungewöhnlichen Social-Media-Trend teilgenommen hat. Derzeit warnen auch zahlreiche Behörden im deutschsprachigen Raum vor einer gefährlichen Paracetamol-Challenge.