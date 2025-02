Paracetamol vs. Ibuprofen: Wie Medikamente das Denken beeinflussen

Was hilft, was schadet?

Eine unerwartete Erkenntnis: Paracetamol , eines der weltweit am häufigsten verwendeten Schmerzmittel, könnte ebenfalls die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Die Untersuchung zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen häufiger Einnahme und schlechteren Ergebnissen in mehreren kognitiven Tests. Auch Protonenpumpenhemmer (PPIs) , die gegen Sodbrennen eingesetzt werden, wurden mit einer geringeren geistigen Leistungsfähigkeit assoziiert.

Kleine Beeinträchtigungen mit potenziell großen Auswirkungen

Die Forschenden betonen, dass selbst kleine kognitive Beeinträchtigungen auf Bevölkerungsebene erhebliche Auswirkungen haben können – insbesondere, da viele dieser Medikamente regelmäßig und über lange Zeiträume eingenommen werden. Sie fordern daher, dass kognitive Nebenwirkungen stärker in klinischen Studien und Verschreibungsrichtlinien berücksichtigt werden.

Die vollständige Studie wurde unter dem Titel "The Cognitive Footprint of Medication Use" veröffentlicht und entstand in Zusammenarbeit mehrerer europäischer Universitäten.