Achtung vor lebensgefährlicher Paracetamol-Challenge auf TikTok

Auf TikTok kursieren derzeit zahlreiche Videos, in denen junge Menschen über 10 Tabletten des Schmerzmittels Paracetamol in kurzer Zeit einnehmen. Viele Clips tragen den Untertitel: "Things I ate and survived". Andere Aufnahmen zeigen Jugendliche, wie sie bereits ins Krankenhaus eingeliefert wurden.