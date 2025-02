Der "You're So Funny"-Hype auf TikTok ist ein Trend, der es offenbar vielen einfach macht, ihre peinlichsten Momente, dunklen Geheimnisse sowie traumatischen Erlebnisse aus der Vergangenheit mit der ganzen Welt zu teilen.

"You're So Funny"-Trend erklärt User veröffentlichen im Zuge dieses Trends Videos mit einem Text-Overlay, das stets mit den Worten "You're So Funny - thanks ..." startet. Anschließend wird eine Erinnerung an etwas Intimes, Lustiges oder Dramatisches aus dem Privatleben der Person preisgegeben, das die Person zu dem gemacht hat, was sie heute ist.

Das "You're So Funny"-Format vermittelt durch die Blume, dass man angeblich erst richtig witzig wird, wenn man bereits harte Zeiten durchlebt habt. So wie es auch oft heißt, dass die bekanntesten Comedians die traumatischste Vergangenheit vorweisen können. Bei dem Trend handelt es sich also um eine Art Bewältigungsmechanismus, bei dem prägende Erfahrungen humorvoll aufgegriffen werden.

Sogar Schauspieler und Sänger Joe Jonas mischte bei dem "You're So Funny"-Trend mit. Seine Geschichte: "Als ich ein Kind war, steckte ich mit dem Kopf in einem Metallzaun fest, und niemand konnte ihn herausholen. Also riefen sie den Hausmeister, der konnte ihn auch nicht herausholen, also riefen sie die Polizei, und die konnte ihn auch nicht herausholen, also riefen sie schließlich die Feuerwehr, und die schnitt mich schließlich heraus."

Dieser Trend bringt die Unsicherheiten und Traumata vieler User ans Tageslicht, sorgt aber auch für ein Gefühl der Verbundenheit. Untermalt werden die Videos mit den Klängen von "She looks so perfect" von 5 Seconds Of Summer.