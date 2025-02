Nest mit 102 giftigen Schlangen im Garten entdeckt

Tierischer Fund in einem Garten in Sydney: Australische Reptilienfänger haben ihren Augen nicht getraut, als sie in einem Vorort der australischen Küstenmetropole über ein Nest mit 102 giftigen Schlangen gestolpert sind.

Immer neue Schlangen nachgekommen

Sie hätten aber aufgehört zu zählen, nachdem sie einen "ganzen Haufen" Babyschlangen aus einem Laubhaufen in einem Garten gezogen hätten. Am Ende seien es 102 Schlangen gewesen. Ursprünglich habe das Team etwa 40 Schlangen eingefangen, um sie mitzunehmen. Es seien aber immer neue Schlangen zum Vorschein gekommen, sagte Kerewaro, der ein Foto des tierischen Fundes in Onlinenetzwerken postete. Ihm zufolge hatten zwei der weiblichen Tiere in dem Laubhaufen etliche Babyschlangen geboren.