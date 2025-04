Warum haben Sarah Engels und Laura Maria Rypa Streit?

Letztere teilte am 2. April einen kryptischen Text in ihrer Instagram-Story und verwies erneut auf den Streit, den sie gerne hinter sich lassen würde. Im Fokus der Auseinandersetzung: Alessio (9) , der gemeinsame Sohn von Lombardi und Engels.

Immer diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Baby-Party. Jetzt schon wieder dieses Video. Dass man so einen Satz mit hereinbringen muss? Wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein!" Zudem appellierte sie an die Ex ihres Verlobten: "

"Was da drinnen stand... ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen", echauffiert sich der 32-Jährige. "Eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf, an die Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, mit ihm Hausaufgaben macht, mit ihm einkaufen geht – alles. Die ihn liebt wie ein eigenes Kind."

Laura Maria Rypa teilte am 2. April einen kryptischen Text in ihrer Instagram-Story.

Ich habe so oft versucht, Dinge privat zu klären. Selbst als schon Anwalt und Gericht eingeschaltet waren, habe ich zuerst stillgehalten und gehofft, dass Vernunft einkehrt. Aber jetzt bin ich wieder an einem Punkt, an dem es nicht mehr anders geht", stellt die 29-Jährige klar.

Sarah Engels mit negativen Kommentaren konfrontiert

Engels berichtet unterdessen von ihrer Vorfreude auf den bevorstehenden Familienurlaub. "Geht zwar erst nächste Woche los mit Urlaub (hello Osterferien!), aber bis dahin stehen noch sooo schöne Dinge an", so die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Unter ihrem letzten Feed-Beitrag sammeln sich jedoch zahlreiche negative Kommentare von Usern, die auf den Streit Bezug nehmen. Ein Auszug:

"Genau, heile Welt, immer alles gut ... [...] aber es ist niemals perfekt, so wie ihr es zeigt."

"Lass endlich Laura in Ruhe, sei doch froh, dass Laura sich um deinen Sohn kümmert und die gut miteinander klarkommen."

"Wenn ihr angeblich so glücklich seid, dann las doch endlich Laura in Ruhe. Was bringt dir das?"

"Der arme Alessio kann einem richtig leid tun, früher schon Rosenkrieg, und jetzt in der Schule. Jeder weiß, wer er ist und was da los ist. Schande, der arme Junge."

"Schäm dich einfach, was du abziehst mit P und L!"

"Meine Güte, ist es denn wirklich so schwer? Reißt auch alle mal zusammen, setzt euch mal an einen Tisch und käst es wie erwachsene Menschen."

Manche kritischen Kommentare lassen sich jedoch nicht mehr auffinden, da sie offenbar gelöscht wurden, wie eine Nutzerin anmerkt: "Kommentare gelöscht in 3 ... 2 ... 1 ...". Außerdem erscheint in der Kommentarspalte der Hinweis: "Kommentare zu diesem Beitrag wurden limitiert."