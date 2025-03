Eine Mutter richtet einen eindringlichen Appell an die Facebook-Community: " Lassen Sie niemanden Ihr Baby küssen!" In den sozialen Medien teilt sie das bewegende Schicksal, das ihr Sohn erleiden muss – alles höchstwahrscheinlich aufgrund eines vermeintlich harmlosen Kusses.

Sieben Monate ist es her, dass Michelle Saaiman aus Windhoek (Namibia) eine Infektion am linken Auge ihres damals 16 Monate alten Sohnes festgestellt hat. Sein Zustand verschlechterte sich rapide und Juwan verlor infolge einer Herpesvirus-Ansteckung den Großteil seines Sehvermögens.

Mutter warnt davor, Babys zu küssen

In einem Beitrag auf ihrem Facebook-Profil macht sie auf die verheerenden Folgen aufmerksam, die Bussis für ein Baby haben können. "Ich halte es für notwendig, den Leuten klarzumachen, warum man das Baby von jemandem nicht küssen sollte. Das habe ich schon tausendmal gelesen, aber es hat uns nie wirklich gestört – ich meine, was kann schon Schlimmes passieren, oder? Falsch. Ich lag so falsch", berichtet die dreifache Mutter.