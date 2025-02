Unterlassungserklärung von Sarah Engels: Lombardi postet wütende Videos auf Instagram

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Pietro Lombardi reagiert emotional auf eine Unterlassungserklärung von Sarah Engels an seine Verlobte Laura Maria Rypa, die den Namen seines Sohnes Alessio nicht mehr öffentlich nennen darf.

Lombardi wirft Engels Scheinheiligkeit vor und fordert eine Entschuldigung, während er seiner Verlobten den Rücken stärkt.

Sarah Engels und Laura Maria Rypa äußern sich nicht direkt zu Lombardis Videos. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Die Schlammschlacht zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa sowie Lombardis Ex-Frau Sarah Engels und ihrem Lebensgefährten geht in die nächste Runde: Wie der deutsche Sänger direkt vor Tourstart (am 8. Februar tritt er auch im Wiener Gasometer auf) auf Instagram in mehreren Videos sichtlich emotional berichtet, habe Rypa eine Unterlassungserklärung von Engels bekommen. Es geht – einmal wieder – um Sohn Alessio (9).

© Screenshot Instagram Pietro Lombardi

"Das ist das wahre Gesicht!" Obwohl er immer wieder betont, sich zur Causa nicht mehr äußern zu wollen, postete Lombardi am Montag gleich neun (!) Videos, in dem er auf den Streit zwischen Rypa und Engels eingeht. Seine Position ist allerdings klar: Lombardi steht eindeutig (freilich) auf der Seite seiner Verlobten und er hat sichtlich Mühe, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. So erzählt Lombardi, dass Rypa eine Unterlassungserklärung von Engels' Anwalt zugestellt bekam. Darin fordert die "Call my name"-Interpretin laut Lombardi, dass Rypa öffentlich nicht mehr den Namen von Alessio, der gemeinsamen Sohn von Engels und Lombardi - in den Mund nehmen darf. Der Sänger zeigt sich wütend und fassungslos zugleich.

© Screenshot Instagram Pietro Lombardi

"Was da drinnen stand... ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen", so Lombardi. Und weiter: "Eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf, an die Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, mit ihm Hausaufgaben macht, mit ihm einkaufen geht – alles. Die ihn liebt wie ein eigenes Kind." Der Ex-DSDS-Juror versucht auch gleich, etwaigen zukünftig aufkommenden Gerüchten entgegenzuwirken: "Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht", erklärt er seinen zwei Millionen Followern. Denn hält sich Rypa nicht daran, droht Engels mit einer Strafe von 25.000 Euro. Außerdem fordert sie, dass Rypa die Anwaltskosten übernehmen soll. "Das ist das wahre Gesicht!", so Lombardi wütend im Video. Er deutete außerdem an, mit Hilfe seines Anwalts dagegen vorzugehen. Von seiner Ex-Frau verlangt er aber, dass sie sich bei Rypa persönlich entschuldigt. "Wahre Größe kann nur noch eine Entschuldigung sein", schreibt er in einer Instagram-Story.

© Screenshot Instagram Pietro Lombardi

Lombardi stärkt seiner Verlobten den Rücken und zeigt Selbstkritik Immer wieder betont Lombardi, dass er damit umgehen könne, dass man seine Person öffentlich durch den Schlamm ziehe. Doch seine Verlobte anzugreifen, gehe zu weit. Er wirft Engels Scheinheiligkeit und Berechenbarkeit vor: "Ich schäme mich dafür, aber dir hat es perfekt in die Karten gespielt (...). Auf einmal gründet man eine Stiftung für Frauen gegen Gewalt. Ausgerechnet dann, wenn so ein Vorwurf im Raum steht. Schlau versucht, etwas umzusetzen, um mir zu schaden." Lombardi spielt darauf auf den Vorwurf an, Rypa im Oktober des Vorjahres tätlich angegriffen zu haben. Dieser Skandal kostete ihm unter anderem seinen Jury-Job bei DSDS. In seiner letzten Instagram-Story zum Thema postet Lombardi ein Bild von Rypa mit den Worten: "Danke für alles. Ich weis [sic!] wie viel du für unsere Familie machst. Ich hab vielt [sic!] mal negatives [sic!] verdient! Aber du niemals." Untermalt ist dieser Beitrag mit dem Song "Why I Love You" von MAJOR.

Die Wurzel des Streits zwischen Rypa und Engels Sarah Engels veröffentlichte auf Instagram am 1. Februar einen Werbeclip von der Show "Schlag den Star", in der sie gegen Evelyn Burdecki in zahlreichen Wettkämpfen antrat. In einem scheinbaren Streit schreiben sich die beiden stichelende Textnachrichten. User waren überzeugt, in diesem Clip eine Anspielung auf einen Streit zwischen Lombardi und Engels aus dem Jahr 2016 zu erkennen. Rypa reagierte darauf mit einem Instagram-Beitrag: "Ich würde so gerne alles sagen, aber die Kinder sollen nicht mit reingezogen werden (...). Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide warum."

© Screenshot Instagram sarellax3

Engels wiederum ließ diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen und unterstellte Rypa öffentlich, nur Aufmerksamkeit haben zu wollen. "Eigentlich wollte ich mich einfach nur darüber freuen, dass ich die Chance bekommen habe, ein weiteres Mal bei diesem TV-Format dabei zu sein", so die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe niemanden persönlich angreifen wollen. "Doch leider suchen manche Menschen immer wieder nach Wegen, um mich gezielt anzugreifen, zu sticheln und Aufmerksamkeit auf sich zuziehen." Weder Sarah Engels noch Laura Maria Rypa haben sich bis dato direkt zu den Videobotschaften von Lombardi geäußert. Rypa allerdings postete gestern einen Zusammenschnitt von romantischen Clips von ihr und ihrem Verlobten.