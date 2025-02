Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Sänger Pietro Lombardi ein

Die Staatsanwaltschaft in Köln hat ein Ermittlungsverfahren gegen Sänger Pietro Lombardi (32) eingestellt. Das teilte ein Sprecher der Behörde mit.

Die Einstellung sei Ende Jänner mangels hinreichenden Tatverdachts erfolgt. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werde man zu dem Thema nichts Weiteres mitteilen. Zuvor hatte bild.de berichtet.

Medien hatten im Herbst des vergangenen Jahres über einen heftigen "Beziehungsstreit" zwischen Lombardi und seiner Partnerin Laura Maria Rypa an ihrem Wohnort in Köln berichtet. Rypa rief damals die Polizei, wie sie später in einem Interview der Bild-Zeitung erzählte. Draufhin waren Vorwürfe der häuslichen Gewalt laut geworden.