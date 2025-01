In einer bodenlangen grünen Metallic-Robe wollte Sängerin Sarah Engels (32) am Samstag auf der Bühne der ARD-Show "Schlagerchampions" ihr Lied "Starke Mädchen" zum Besten geben. Doch das Kleid machte der "DSDS"-Bekanntheit einen Strich durch die Rechnung. Kurz bevor es auf den roten Teppich ging, riss das Kleid an der Taille.