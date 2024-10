Laura Maria Rypa über Lombardis Statement: Wird nichts verharmlost

Sänger Lombardi hatte sich nach Berichten über einen "Beziehungsstreit" mit einem Video an seine Fans gewandt. Er habe sich bei Laura entschuldigt, berichtete er darin. Sein Verhalten sei beschämend gewesen, "ich bin alles, aber nicht stolz darauf". Zudem hatte Lombardi von einem Polizeieinsatz berichtet. Dieser sei auch richtig gewesen. "Die Polizei ist da, um Situationen zu schlichten, Probleme zu lösen und einfach Ruhe in die Situation reinzubringen", erklärte er. Zugleich hatte der Sänger gesagt: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen."

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200)

Laura sei im Krankenhaus gewesen, das sei "nach so einem Vorfall" Routine. Als sie die Klinik verlassen habe, sei "alles okay" gewesen. Was genau vorgefallen ist, erklärte das Paar in den Statements nicht. Zuletzt hatten sich beide bereits mit einem innigen Pärchen-Foto an ihre Fans gewandt.

Der Bild-Zeitung zufolge habe Rypa kürzlich mit Blutergüssen am Hals in der Kölner Uniklinik behandelt werden müssen. Das Spital erstattete schließlich Anzeige wegen Körperverletzung. Lombardis Anwalt bestätigte einen Polizeieinsatz, wies Gewaltvorwürfe aber zurück.

Jede dritte Frau von Gewalt betroffen

Jede dritte Frau in Österreich hat laut Statistik Austria im Erwachsenenalter schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt; 16 Prozent der Frauen waren oder sind von intimer Partnergewalt betroffen.

Lombardi ist zurzeit Jury-Mitglied in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Erst kürzlich hatten der Sänger und Rypa die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben.