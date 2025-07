Hat Sally Özcan einen neuen Freund?

Kürzlich teilte sie eine Bilderreihe aus dem Urlaub und hat verraten, dass sie verliebt sei – jedoch lediglich in das sonnige Wetter. "In ❤️ with the ☀️" ("verliebt in die Sonne"), schrieb die 36-Jährige zu den Fotos, auf denen sie in einem cremefarbenen Satinkleid im Sonnenuntergang posiert und mit der Abendsonne um die Wette strahlt.

Offiziell gibt es keinen neuen Partner an der Seite der YouTuberin, doch in Fragerunden auf Instagram betonte sie mehrmals, dass sie privat glücklich sei ("Ich kann dazu sagen, dass ich aktuell sehr glücklich bin und es mir privat richtig gut geht"). Weitere Details dazu ließ sie jedoch offen.